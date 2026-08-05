TOGÜ Rektörü Akademik Personelle Buluştu - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü Akademik Personelle Buluştu

TOGÜ Rektörü Akademik Personelle Buluştu
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Rektör Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile gelecekteki hedefler ve projeleri değerlendirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeliyle bir araya geldi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında akademik personelle bir araya geldi. Programa rektör yardımcıları, Genel Sekreter, rektör danışmanları ile fakülte personeli de katıldı.

Programda, Sağlık Bilimleri Fakültesinin mevcut çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirilirken, üniversitemizin sağlık alanındaki gelişimi ve yürütülen yatırımlar üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Programda, Sağlık Bilimleri Fakültesinin genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında bilgi paylaşıldı. Fakültenin sahip olduğu akademik birikimin her geçen gün güçlendiği ifade edilirken, eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Programda konuşan Yılmaz, üniversitenin uygulamalı eğitim anlayışına büyük önem verdiğini belirterek, öğrencilerin teorik bilgilerini güçlü uygulama imkanlarıyla pekiştirmesini sağlayan laboratuvar altyapısı, simülasyon ortamları ve uygulama alanlarının sürekli geliştirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Rektör, Güncel, Son Dakika

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