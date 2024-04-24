TOGÜ Rektörü: Artova Meslek Yüksekokulu yurdunda incelemeler sürüyor - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü: Artova Meslek Yüksekokulu yurdunda incelemeler sürüyor

TOGÜ Rektörü: Artova Meslek Yüksekokulu yurdunda incelemeler sürüyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray merkezli depremlerin ardından Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barındığı yurtta başlatılan incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı yurtta başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

24.04.2024 14:03
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray merkezli depremlerin ardından Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barındığı yurtta başlatılan incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı yurtta başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rektör Yılmaz, AA muhabirine, depremlerin ardından üniversite olarak sınavları ertelediklerini, merkez ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarda eğitim öğretime 22 Nisan Pazartesi günü tekrar başladıklarını söyledi.

Artova ilçesinin depremlerin yaşandığı Sulusaray'a yakın bir ilçe olduğuna işaret eden Yılmaz, "İlçedeki öğrencilerimiz depremin ardından memleketlerine gitti. Artova ilçesinde öğrencilerimizin kaldığı yurtta Tokat Valiliği ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bizim hocalarımız da yurtta incelemeler yaptı. Yakın zamanda karar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOGÜ Rektörü: Artova Meslek Yüksekokulu yurdunda incelemeler sürüyor - Son Dakika

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