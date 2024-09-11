TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılış dersi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılış dersi verdi

TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılış dersi verdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla lisede açılış dersi verdi. Yılmaz, gençlerle bir araya gelerek başarıya giden yolda çalışmanın önemini vurguladı ve sosyal aktivitelere katılımın da önemli olduğunu belirtti.

11.09.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla lisede açılış dersi verdi.

Yılmaz, Tokat Valiliği, Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen açılış dersi kapsamında Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Yılmaz, ilk ders uygulamasının üniversite tarafından başlatıldığını belirterek, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendi öğrencilik hayatından bahseden Yılmaz, başarıya giden yolda çok çalışmanın önemini vurguladı.

Ülkemizin kalkınmasında gençlere büyük iş düştüğüne işaret eden Yılmaz, akademik becerilerin yanı sıra sosyal aktivitelere de katılımın önemli olduğunu söyledi

Programa Rektör Danışmanı Prof. Dr. Uğur Akın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Bilir, okul müdürü Muzaffer Damlıyurt ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fatih Yılmaz, Eğitim, Güncel, Rektör, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılış dersi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
09:23 Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 20:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılış dersi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement