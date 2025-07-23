TOGÜ Rektörü Yılmaz, Taşkent\'te Ziyarette Bulundu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, akademik iş birliğini güçlendirmek ve yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Yılmaz'a ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Temür, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir eşlik etti.

Ziyaretin sonunda Yılmaz, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinin anı defterini imzalayarak, misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.