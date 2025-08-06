TOGÜ, Tercih Zamanında Adaylara Rehberlik Ediyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Tercihler Bize Emanet" projesi kapsamında, TÜGVA Genel Merkez binasında gerçekleştirilen tanıtım programına katıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecinde olan aday öğrencilere yönelik gerçekleştirilen program kapsamında, üniversite tanıtım faaliyetleri, rehberlik hizmetleri ve uzman isimlerin katılımıyla seminerler düzenlendi.

Programda, üniversitelere ayrılan tanıtım alanlarında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından stant açıldı.

Stantta, aday öğrencilere üniversitenin akademik birimleri, sosyal olanakları, kampüs yaşamı ve öğrenci faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Program kapsamında ayrıca, branş odaklı tercih rehberliği çalışmaları yürütüldü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri tarafından, kendi öğrenim gördükleri bölümler hakkında aday öğrencilere bilgiler verilirken, öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri programlara ilişkin kararlarını bilinçli şekilde verebilmeleri hedeflendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından, aday öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde de devam edileceği bildirildi.