Tohumlar Toprağa Atıldı: Menderes'te Kitap Şenliği Yeşil Çevreye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Tohumlar Toprağa Atıldı: Menderes'te Kitap Şenliği Yeşil Çevreye Katkı Sağlayacak

Tohumlar Toprağa Atıldı: Menderes\'te Kitap Şenliği Yeşil Çevreye Katkı Sağlayacak

Menderes Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 7’den 70’e Kitap Takas Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte, Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çocuklar ile birlikte tohum topu uygulaması da gerçekleştirilirken oluşturulan tohumlar toprağa atıldı.

07.10.2024 10:09  Güncelleme: 10:22
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 7'den 70'e Kitap Takas Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte, Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çocuklar ile birlikte tohum topu uygulaması da gerçekleştirilirken oluşturulan tohumlar toprağa atıldı.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda 7'den 70'e Kitap Takas Şenliği gerçekleştirildi. Müzik dinletisinin de olduğu şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Gün boyu süren etkinlikte yazarların imza dağıttığı şenlikte ozan ve kemanist ile müzik dinletisi sunuldu. Ebru sanatının öğretildiği etkinliğin yanı sıra resim ve yüz boyama da yapılırken çocuklar için Nutuk dağıtıldı.

Şenlikte ayrıca Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çocuklar ile birlikte tohum topu uygulaması da gerçekleştirilirken oluşturulan tohumlar toprağa atılarak yeşillendirme çalışmasına katkı sunulacak. İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü ise aileleri sıfır atık konusunda bilgilendirerek atıkları nasıl değerlendirebileceklerini anlattı.

Eğlenirken öğrendiler

Şenliğe yoğun ilgi olmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ailelerimiz, özellikle çocuklarımızla için birçok etkinlik gerçekleştirdik. Şenlikte, çocuklarımıza edebiyat ve sanatı sevdirmek, sıfır atık ve doğamıza sahip çıkma konusunda bilgilendirmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak istedik. Ailelerimiz için böyle etkinlikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tohumlar Toprağa Atıldı: Menderes'te Kitap Şenliği Yeşil Çevreye Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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