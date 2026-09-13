Tokat Akın köyünde anız yangını 20 dönümlük alanı zarara uğrattı
Tokat merkeze bağlı Akın köyünde çıkan anız yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat'ta çıkan anız yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Akın köyünde anız yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu jandarma ve ekiplere haber verdi.
Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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