Tokat Başçiftlik\'te aralıklarla süren kar yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı

Tokat Başçiftlik'te aralıklarla süren kar yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde çatılar, ağaçlar ve sokaklar karla kaplanırken yağış aralıklarla sürüyor.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı sonrası ilçe merkezinde, evlerin çatıları, ağaçlar ve sokaklar karla kaplandı.
İlçede aralıklarla kar yağışı sürüyor.
Kaynak: AA
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