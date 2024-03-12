Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Program, Başçiftlik Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından Birlik isimli oratoryo gösterisi sunuldu.
Hüsran ve 12 Mart isimli şarkıların öğrenci korosu tarafından seslendirilmesinin ardından İstiklal Marşı'yla ilgili oratoryo gösterisi yapıldı.
İlçe genelinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel tarafından ödülleri verildi. Kaymakam Yüksel ve ilçe protokolü öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Güncel › Tokat Başçiftlik'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'nun 2024 yılı doğa yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor. İlçede etkinliklere katılan doğa tutkunları, Beyşehir ve Derebucak ilçesinin doğal güzellikleri ile tarihi mekanlarında buluştu. Hem doğa yürüyüşü yapan doğa severler hem de gezdikleri mekanları gelen ilkbahar mevsiminde yakından görme imkanı buldu. Katılımcılar, Beyşehir'in Adaköy, Akçabelen ile Derebucak'ın Pınarbaşı ve Çamlık gibi ünlü yerleşim merkezlerindeki doğal alanları ziyaret etti. Doğanın tadını doyasıya çıkaran doğa tutkunları, baharla birlikte açan çiçeklerle de fotoğraf çektirdi. Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, toprağın uyanışı ve baharın ilk açan çiçeklerini görme imkanı buldukları son etkinliğe katılan doğa severlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje, kritik bir kilometre taşı olarak tamamlandı. MİDLAS, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı. Atış faaliyetine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve diğer yetkililer katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını azaltma ve yerli çözümlerle ihtiyaçları karşılama hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı.
Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadın, kocası tarafından kıskançlık ve maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışmada öldürüldü. Kocanın emniyetteki ifadesinde, 'Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik' dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı koca, adliyeye sevk edilirken gazetecilere 'Pişman değilim' açıklamasında bulundu.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tören ile kutlandı. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar, ödül töreni ve gösteriler yer aldı.
Niğde'de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı. Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart konulu oratoryo gösterisi sundu ve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu oynadı. Törene çeşitli yetkililer ve öğrenciler katıldı.
Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda erzağı taşıyacak olan ilk yardım gemisi, Kıbrıs'tan yola çıktı. İsrail saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de açlığın önlenmesi için pilot bir proje geliştirilerek yardım götürülmesi kararlaştırıldı. Yardım gemisi, un, pirinç ve protein ürünleri yüklenerek Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan hareket etti. Yardım misyonu, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanırken, ABD merkezli World Central Kitchen (KCK) hayır kurumu tarafından organize edildi. Gazze'ye devamlı gıda taşıyacak bir deniz yolu oluşturma amacı güden yardım kuruluşları, Gazze'de malzeme indirme iskelesi oluşturduklarını belirtti. Avrupa Birliği ise Gazze'ye yardımların doğrudan denize açılmasını sağlayacak yeni bir deniz yolunun açılacağını duyurdu. Gazze Şeridi'nde kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 576 bin kişi bulunuyor.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve çeşitli gösteriler ve tiyatrolarla devam etti. Vali Aygöl, küçük yetenekli oyuncuları tebrik etti ve program sonunda sergiyi inceledi.
Bakırköy'de meydana gelen kazada, üst geçide çarpan bir TIR, yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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