Tokat Başçiftlik'te kışlık gıdalar, İstanbul'daki gurbetçilere tırlarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Başçiftlik'te kışlık gıdalar, İstanbul'daki gurbetçilere tırlarla uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Başçiftlik\'te kışlık gıdalar, İstanbul\'daki gurbetçilere tırlarla uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Başçiftlik'te hazırlanan kışlık gıdalar, İstanbul Başçiftlikliler Derneğinin organizasyonuyla tırlarla İstanbul'a uğurlandı. Dernek başkanı İbrahim Beyazıt, İstanbul'daki hemşerilerin katkısız ürünlerle kışa girmesini sağlarken yerel üreticiye can suyu olduklarını söyledi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde her yıl hasat mevsiminin ardından vatandaşlar tarafından hazırlanan kışlıkl yiyecekler, İstanbul'daki gurbetçi yakınlarına gönderiliyor.

İstanbul Başçiftlikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Başçiftlik'teki vatandaşlar tarafından yakınlarına ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu çuval ve koliler, kamyon ve tırlara yüklendi.

Kışlık gıdalarla yüklenen kamyon ve tırlar, İstanbul'a gitmek üzere uğurlandı.

Dernek başkanı İbrahim Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada,

"Bu hareket, Anadolu insanının paylaşma ruhunun en somut örneğidir. İstanbul'daki hemşerilerimizin memleket kokan, katkısız ürünlerle kışa girmesini sağlarken, Başçiftlik'teki yerel üreticimize ve ekonomimize de can suyu oluyoruz. Gelenekselleşen bu göç, her yıl büyüyerek devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
BaşçiftlikİstanbulGüncelTokatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
11:54
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 12:00:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Tokat Başçiftlik'te kışlık gıdalar, İstanbul'daki gurbetçilere tırlarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android