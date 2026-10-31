Tokat Başçiftlik\'te kışlık gıdalar, İstanbul\'daki gurbetçilere tırlarla uğurlandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde her yıl hasat mevsiminin ardından vatandaşlar tarafından hazırlanan kışlıkl yiyecekler, İstanbul'daki gurbetçi yakınlarına gönderiliyor.

İstanbul Başçiftlikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Başçiftlik'teki vatandaşlar tarafından yakınlarına ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu çuval ve koliler, kamyon ve tırlara yüklendi.

Kışlık gıdalarla yüklenen kamyon ve tırlar, İstanbul'a gitmek üzere uğurlandı.

Dernek başkanı İbrahim Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada,

"Bu hareket, Anadolu insanının paylaşma ruhunun en somut örneğidir. İstanbul'daki hemşerilerimizin memleket kokan, katkısız ürünlerle kışa girmesini sağlarken, Başçiftlik'teki yerel üreticimize ve ekonomimize de can suyu oluyoruz. Gelenekselleşen bu göç, her yıl büyüyerek devam edecek." diye konuştu.