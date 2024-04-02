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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokatlıların büyük bir ahde vefa örneği gösterdiğini ve kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti. Babası Recep Yazıcıoğlu'nun valilik yaptığı Tokat'a belediye başkanı olarak seçilen Yazıcıoğlu, heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Tokatlılarla kurulan gönül köprüsünü daha da güçlendireceklerini ve hizmetlerini güzel bir şekilde gerçekleştireceklerini vurguladı.

02.04.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi, büyük bir sorumluluk yükledi bizim sırtımıza. Bu ahde vefayı hiçbir zaman unutmayacağım. Benim için çok kıymetli." dedi.

Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan, Tokat, Aydın ve Erzincan'da valilik yapan, Denizli Valisi olduğu dönemde 2003'te Eskişehir- Ankara kara yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart'taki seçimlere MHP'nin adayı olarak girdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

Babasının kentten ayrıldığı yaşta Tokat'a belediye başkanı olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, "Çok heyecanlı ve gurur verici olay. Rahmetli babam için Tokat çok kıymetli bir yer. Babam 1984'te 36 yaşında en genç vali olarak gelmiş ve 1989 yılında ayrılmış bu kentten. Çok enteresan bir tevafuk oldu. Ben de 41 yaşında Tokat'a bir idareci oldum. Belediye tam da babamın görev yaptığı Tokat Valiliği binası karşısında. İnşallah hızlı şekilde göreve başlayacağız. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Çok güzel şeyler yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

İlkokulu Tokat'ta tamamladığını, babasının görevi nedeniyle eğitimini farklı yerlerde devam ettirdiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Şimdi Tokat'ta bir belediye başkanlığı nasip oldu, tekrar Tokat'a döndük." dedi.

"Bu ahde vefayı hiç unutmayacağım"

Telefonlarının susmadığını söyleyen Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Rahmetli babam Tokatlılarla ciddi bir gönül köprüsü kurdu. Burası kadim bir şehir. Kıymetli bir yer. Biz de inşallah onların gönlüne girmişizdir. Hep şunu söylüyorum, insanların gönlüne girmek önemli ama gönülde kalmak daha da önemlidir. Hizmetlerimizin de güzel olacağına inanıyoruz. Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi. Büyük bir sorumluluk yükledi bizim sırtımıza. İnşallah sevenlerimizi mahcup etmeden bu yolda devam edeceğiz. Hayırlısı olacak. Güzel olacak. Bu ahde vefayı hiçbir zaman unutmayacağım. Benim için çok kıymetli. Rahmetlinin çıtasını daha yükseğe çıkartmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."

Toplumun her kesiminden çok güzel mesajlar aldığını anlatan Yazıcıoğlu, "Demek ki doğru mesajları verdiğimizi düşünüyorum. Tokat bir kucaklaşma yeri olacak inşallah. Biz nezaketli devam ettik. Bu nezakete devam edeceğiz. Yazıcıoğlu'nun misyonu bunu gerektiriyor. Devlet adamı anlayışı ile Tokat'ı kucaklayarak bu hizmet anlayışını devam ettireceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi - Son Dakika
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