Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi, büyük bir sorumluluk yükledi bizim sırtımıza. Bu ahde vefayı hiçbir zaman unutmayacağım. Benim için çok kıymetli." dedi.
Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan, Tokat, Aydın ve Erzincan'da valilik yapan, Denizli Valisi olduğu dönemde 2003'te Eskişehir- Ankara kara yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart'taki seçimlere MHP'nin adayı olarak girdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.
Babasının kentten ayrıldığı yaşta Tokat'a belediye başkanı olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, "Çok heyecanlı ve gurur verici olay. Rahmetli babam için Tokat çok kıymetli bir yer. Babam 1984'te 36 yaşında en genç vali olarak gelmiş ve 1989 yılında ayrılmış bu kentten. Çok enteresan bir tevafuk oldu. Ben de 41 yaşında Tokat'a bir idareci oldum. Belediye tam da babamın görev yaptığı Tokat Valiliği binası karşısında. İnşallah hızlı şekilde göreve başlayacağız. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Çok güzel şeyler yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
İlkokulu Tokat'ta tamamladığını, babasının görevi nedeniyle eğitimini farklı yerlerde devam ettirdiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Şimdi Tokat'ta bir belediye başkanlığı nasip oldu, tekrar Tokat'a döndük." dedi.
"Bu ahde vefayı hiç unutmayacağım"
Telefonlarının susmadığını söyleyen Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:
"Rahmetli babam Tokatlılarla ciddi bir gönül köprüsü kurdu. Burası kadim bir şehir. Kıymetli bir yer. Biz de inşallah onların gönlüne girmişizdir. Hep şunu söylüyorum, insanların gönlüne girmek önemli ama gönülde kalmak daha da önemlidir. Hizmetlerimizin de güzel olacağına inanıyoruz. Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi. Büyük bir sorumluluk yükledi bizim sırtımıza. İnşallah sevenlerimizi mahcup etmeden bu yolda devam edeceğiz. Hayırlısı olacak. Güzel olacak. Bu ahde vefayı hiçbir zaman unutmayacağım. Benim için çok kıymetli. Rahmetlinin çıtasını daha yükseğe çıkartmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."
Toplumun her kesiminden çok güzel mesajlar aldığını anlatan Yazıcıoğlu, "Demek ki doğru mesajları verdiğimizi düşünüyorum. Tokat bir kucaklaşma yeri olacak inşallah. Biz nezaketli devam ettik. Bu nezakete devam edeceğiz. Yazıcıoğlu'nun misyonu bunu gerektiriyor. Devlet adamı anlayışı ile Tokat'ı kucaklayarak bu hizmet anlayışını devam ettireceğim." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi - Son Dakika
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in cenazesi Sakarya Yeni Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi. Sezgin'in ailesi, yakınları ve parti üyeleri törene katıldı. Sezgin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den aday olmuş ve 340 oy almıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Salacak sahilinde yüzmek için denize giren ve gözden kaybolan bir şahsın cesedine ulaştı. Kayıp şahıs, Üsküdar Sahil ile Kız Kulesi arasında sualtında cansız olarak bulundu.
Adana'da iki muhtar adayının oy pusulalarında azaların ünvanlarını yazdırmaları nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki adaylıkları iptal edildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan iptal sonucunda, Cemalpaşa Mahallesi'nde Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer muhtar seçildi.
Erzincan'da, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda kullanılan kazma ve kürekler ile üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu bir mermer parçası ele geçirildi.
CHP'nin itirazı üzerine Boğazlıyan ilçesindeki 13 bin 619 seçmenin kayıtlı olduğu 45 sandık için oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Gökhan Coşar'ın oyu 5 bin 472'ye yükseldi, CHP adayı Sinan Budak'ın oyu ise 5 bin 267'ye düştü. Kesin olmayan sonuçlara göre Boğazlıyan Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar ve aileleri Atatürk Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte, otizmli ailelerin yaşadığı zorluklar da anlatıldı ve otizm farkındalığıyla ilgili broşürler dağıtıldı.
Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki mahallelerde yaşayan birçok kişi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle iftarlarını evde yapmak zorunda kalıyor. Ramazan'da sokak iftarı düzenlemek, Sudan'da köklü bir gelenek. Ancak çatışmalar ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu yıl sokak iftarları gerçekleştirilemiyor.
AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, 14 bin 523 oy alarak belediye başkanı seçildi. Develi'de yapılan seçim sonuçlarına göre, Şengül en fazla oy alan aday oldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında çıkan tartışmada F.M. tarafından silahla ateş edilerek M.A. yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahale edildikten sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı ise gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?