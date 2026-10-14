Tokat Belediye Başkanı, salgında şebeke suyu testlerinin temiz çıktığını açıkladı - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı, salgında şebeke suyu testlerinin temiz çıktığını açıkladı

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Tokat Belediye Başkanı, salgında şebeke suyu testlerinin temiz çıktığını açıkladı
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte binlerce kişinin hastanelere başvurduğu salgında şebeke suyu numunelerinin test sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. Suda olumsuz bulgu olmadığını, klor seviyesinin artırıldığını ve vakalarda düşüş başladığını belirtti.

TOKAT Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte binlerce kişinin hastanelere başvurmasına yol açan salgınla ilgili şebeke suyundan alınan numuneler üzerinde yapılan testlerin sonuçlarının çıktığını açıkladı. Yazıcıoğlu, suda olumsuz bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Kent merkezinde 9 Ekim günü akşam saatlerinden itibaren sağlık sorunlarından kaynaklı başvuruların artmasıyla ortaya çıkan salgın sonrası Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gönderilen su testlerinin sonuçları açıklandı. Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, "Testlerin sonucu geldi. Temiz olarak çıktığını söylediler. Tabi ki vatandaşlarımız endişede idi. Biz tüm tedbirlerimizi alarak klor seviyemizi artırdık. Biraz daha böyle devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm kurumlarımız canla başla mücadele etti. Herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak biz de 2 analiz sonucunu beklemiştik. Bunlarla ilgilide sonuçlar negatif çıktı. Bu da bizi çok sevindirdi. Şu anda tam salgının sebebi belli değil ama uzman arkadaşlarımız nerovirüs olduğunu söylediler. Kişisel bakımımıza özen göstereceğiz. Vakalarda düşüşlerde başladığını ifade ettiler" dedi.

Kaynak: DHA
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