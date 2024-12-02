Tokat Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı

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Kaza, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam aracı ile 06 DNV 364 plakalı TIR, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde çarpıştı. Kazada Başkan Yazıcıoğlu ile diğer araçlardaki Ömür Rana Üngör, Ayşe Güler, Pehlül Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Zeykir Aydoğan ve Murat Ünalmış, yaralandı.

DİĞER YARALILAR TABURCU EDİLDİ

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başkan Yazıcıoğlu, buradan Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık tespit edildi. Yazıcıoğlu, buradan da gece saatlerinde tedavisi için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.