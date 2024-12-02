Tokat Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı

Tokat Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göğüs kemiği kırığı ile hastaneye sevk edildi. Kazada toplam 7 kişi yaralandı ve diğer yaralılar taburcu edildi.

02.12.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
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ÇORUM'da geçirdiği trafik kazasında göğüs kemiği kırılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam aracı ile 06 DNV 364 plakalı TIR, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde çarpıştı. Kazada Başkan Yazıcıoğlu ile diğer araçlardaki Ömür Rana Üngör, Ayşe Güler, Pehlül Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Zeykir Aydoğan ve Murat Ünalmış, yaralandı.

DİĞER YARALILAR TABURCU EDİLDİ

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başkan Yazıcıoğlu, buradan Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık tespit edildi. Yazıcıoğlu, buradan da gece saatlerinde tedavisi için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Politika, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Çorum, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı - Son Dakika

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