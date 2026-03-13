Tokat Belediyesi ekipleri mezarlıklarda bayram öncesi bakım çalışması yapıyor

Tokat Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve rahat ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla şehir genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından başta şehitlikler olmak üzere Tokat'taki tüm mezarlıklarda ot temizliği, çevre düzenlemesi, yürüyüş yollarının bakımı ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bayram öncesinde yoğunlaşan ziyaretler göz önünde bulundurularak mezarlık alanlarının düzenli, temiz ve ziyaretçilere uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve vefa duygularının en güçlü şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha huzurlu ortamda gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarımızda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütüyoruz. Başta aziz şehitlerimizin kabirleri olmak üzere tüm mezarlıklarımızı bayrama hazır hale getiriyoruz. Hayatını kaybeden tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor, hemşehrilerimizin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.