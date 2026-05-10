Tokat Emniyeti'nden Anneler Günü’ne özel duygusal klip

Tokat Emniyet Müdürlüğünce, Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, müdürlük bünyesinde görev yapan bazı annelerin çocuklarının Anneler Günü mesajlarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda kadın polislere sürpriz yapılarak çocuklarının mesajları izletildi.

Çocukların kutlama mesajını izleyen annelerin duygulandıkları görüldü.

Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Cesaret ve fedakarlığınızın yanı sıra evlatlarımıza verdiğiniz sevgi, topluma kattığınız değer, her türlü takdirin üzerindedir. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

Klip kısa sürede ilgi gördü.