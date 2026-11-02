Tokat Erbaa'da D-100'de sulama kanalına girip devrilen cipte 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat Erbaa'da D-100'de sulama kanalına girip devrilen cipte 3 kişi yaralandı

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Tokat Erbaa\'da D-100\'de sulama kanalına girip devrilen cipte 3 kişi yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında sulama kanalına girip devrilen cipteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sulama kanalına girip devrilen cipteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa'dan Niksar yönüne seyreden 06 BUJ 957 plakalı cip, sürücüsü İbrahim Çayıroğlu'nun direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce sulama kanalına girdi, ardından devrilip yan yattı. Sürücü Çayıroğlu ile yanındaki Arif Can Çakır ve Fahrettin Ocak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat Erbaa'da D-100'de sulama kanalına girip devrilen cipte 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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