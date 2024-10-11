Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde Domates Konulu Söyleşi Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Domates" konulu söyleşi gerçekleştirildi
TOGÜ Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, akademisyenler, üreticiler ve öğrenciler katıldı.
Cangi, buradaki konuşmasında, örnek üreticilerin tecrübelerini aktararak, tecrübelerin öğrenci ve genç akademisyenlerle paylaşmanın önemini vurguladı.
Daha sonra Prof. Dr. Necdettin Sağlam moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, emekli öğretmen Zekeriya Baş konuşmacı olarak yer aldı.
Baş, ata tohumunun önemi, domatese olan ilgisi ve yetiştiricilik serüveni hakkında bilgi verdi.
Elinde yüzden fazla domates genotipine ait tohum olduğunu belirten Baş, bu tohumlardan üretilecek domatesleri üzerinde araştırma yapılması için TOGÜ Ziraat Fakültesine teslim edeceğini kaydetti.
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