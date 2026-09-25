Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü\'nde 6 şarj istasyonu açtı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) elektrikli araç şarj istasyonları hizmete açıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sürdürülebilir yerleşke vizyonu ve çevre dostu ulaşım hedefleri doğrultusunda kampüs altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Son yıllarda kullanımı hızla artan elektrikli araçlara yönelik önemli bir adımı hayata geçiren TOGÜ, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yeni şarj istasyonlarını kullanıcıların hizmetine sundu.

Doğaya saygılı teknolojik altyapı yatırımlarına bir yenisini ekleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, elektrikli araç sahiplerine kampüs genelinde erişilebilir ve güvenli şarj olanağı sağlıyor.

Şarj üniteleri kampüs içi erişimin en yoğun olduğu 3 farklı noktada faaliyete geçti. Kurulan 6 istasyon sayesinde aynı anda 6 elektrikli araç şarj edilebiliyor.