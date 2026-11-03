Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı'nda organ bağışı çadırı açtı

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı bilgilendirme çadırı oluşturuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çadır önünde İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağış Hastası olduğunu söyledi.

Hafta dolayısıyla bilgilendirme çadırı açtıklarını belirten Bıyık, "Farkındalık oluşturmak adına burada ve tüm devlet hastanelerimizde stantlarımızı açıp vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına başladık." dedi.