Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Tokat\'ın Almus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Bağtaşı köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar, Almus Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sonucunda evlerin yanı sıra, evlerde yaşayan köylülerin geçim kaynakları da zarar gördü. Şükür ki can kaybı yaşanmadı.

29.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:59
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Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Bağtaşı köyünde 51 yaşındaki engelli Sait Azman'ın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Almus Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Azman ve annesi Hüsne Azman (75) köylüler tarafından evden çıkarıldı.

Yangın bitişikteki 2 eve de sıçradı.

İtfaiye ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Köyün muhtarı Mustafa Karadağ, yaptığı açıklamada, "Diğer 2 evde yaşayan köylülerimiz şehir dışında olması nedeniyle olası bir faciadan dönüldü. Yangının başladığı evde yaşayan köylülerimiz devlet yardımı ile geçimini idame ettiriyordu. Evlerinin yanması ile birlikte büyük sıkıntı içerisine girdiler. Aynı durum yanan diğer 2 evde yaşayanlar için de geçerli. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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