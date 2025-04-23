Tokat'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Tokat'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Tokat\'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Tokat ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandıYeşilyurt Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden...

23.04.2025 14:43
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Tokat ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören olumsuz hava koşulları nedeniyle Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda devam etti.

Buradaki programda Yeşilyurt Kaymakamı Fatih Döner ive Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz öğrencilerin ve halkın bayramını kutladılar.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şaban Demir tarafından yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler ve oyunlar ile devam etti. Program sonunda okul sporları branşlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

-Başçiftlik

Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanında Atatürk Anıtı'na çelengin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Çelenk sunma töreninin ardından bayram kutlama programı Başçiftlik Spor Salonu'nda devam etti.

Günün anlam öneminin okunması, öğrencilerin şiir ve gösterilerinin ardından, çeşitli yarışmalar düzenlendi. Ana sınıfı öğrencilerin gösterileri, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, sandalye kapmaca gibi yarışmalarla öğrenciler yarıştı.

İlçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereye giren öğrencilere hediyeler verildi.

-Turhal

Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar Mehmet Uzun Spor Salonu'nda düzenlenen törenle devam etti.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Taştan yaptı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi sunuldu.

İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Zile, Pazar, Artova, Niksar, Erbaa ve Almus ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı süzenlenen törenlerle kutlandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

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