Tokat'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat\'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Erbaa, Başçiftlik, Artova, Pazar ve Almus ilçelerinde anıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Erbaa, Başçiftlik, Artova, Pazar ve Almus ilçelerinde anıldı.

Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ahmet Erbil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topluk, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulması ile başlayan törende saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Mücahit Şükrü Üstün tarafından yapıldı.

Atatürk'ün hayatının anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı programda Atatürk hakkında dünyada söylenen sözler aktarıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler yapıldı ve Atatürk temalı resim sergisi gezildi.

Programa Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Erbaa

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı. Ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Başçiftlik

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Ardından Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Lisesi'nde devam eden programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiirler okundu, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi yapıldı.

10 Kasım nedeniyle Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Şaban Bolat ile vatandaşlar katıldı.

Pazar

Pazar ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Pazar Meslek Yüksekokulu'nda anma programı gerçekleştirildi.

Anma programına Pazar Kaymakamı Halaf Demir, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ve ilçe protokolü katıldı.

Almus

Almus'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı, ardından Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ü anlatan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Anma programına Kaymakam Uğur Kızılboğa, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ve ilçe protokolü katıldı.

Artova

İlçe Jandarma Komutanlığındaki Atatürk büstüne Kaymakam Ömer Karadağ ve Belediye Başkanı Ali Güner tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden program, sunumların ardından son buldu.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerBaşçiftlikYeşilyurtArtovaTurhalGüncelAlmusErbaaTokatSon Dakika

Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:22:30. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android