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Tokat'ın Pazar ilçesinde vergi rekortmeni iş insanı plaketle ödüllendirildi - Son Dakika
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Tokat'ın Pazar ilçesinde vergi rekortmeni iş insanı plaketle ödüllendirildi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 2022 vergilendirme dönemi değerlendirmesinde Pazar ilçesinde en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef Sevilay Yapıcı oldu. Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, Yapıcı'ya ülke ekonomisine katkılarından dolayı plaket verdi.

Tokat\'ın Pazar ilçesinde vergi rekortmeni iş insanı plaketle ödüllendirildi
17.01.2024 - 16:28,  Güncelleme: 16:29
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Tokat'ın Pazar ilçesinde vergi rekortmeni olan iş insanı plaketle ödüllendirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Pazar ilçesi genelinde en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef, Sevilay Yapıcı oldu.

Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, gelir vergisi birincisi olan ve ülke ekonomisine katkı veren Yapıcı'ya gösterdikleri başarıdan dolayı plaket verdi.

Kaymakam Demir'e Pazar Mal Müdürü Tuğba Ocaklı Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat'ın Pazar ilçesinde vergi rekortmeni iş insanı plaketle ödüllendirildi - Son Dakika
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