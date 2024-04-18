Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde 5 ahır ve Yozgat\'ta 2 katlı bir ev etkilendi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremden ilçedeki 5 ahırın ve Yozgat'ta 2 katlı bir evin etkilendiğine dair ihbarlar alındığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun şekilde hissedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, an itibarıyla Yozgat'ta 2 katlı bir ev ile Sulusaray'da 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığı, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.