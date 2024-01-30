Tokat'ın "Titaniği" kurtarılacağı günü bekliyor
Tokat'ın "Titaniği" gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor
TOKAT - Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamak amacıyla getirilen tekne rüzgar nedeniyle battı. Bölge halkı tarafından 'Tokat'ın titaniği' olarak anılan geminin yeniden turizme kazandırılacağı günü bekliyor.
Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından Almus Barajı'nın turizme de kazandırılması amacıyla 3 Temmuz 2015 tarihinde satın alınan tekne baraja indirilerek hizmet vermeye başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Tokat'a getirilen 10 ton ağırlığında, 19 metre uzunluğunda, 5.06 metre genişliğindeki tekne geçtiğimiz aylarda ilçede etkili olan rüzgar nedeniyle battı. Yaklaşık 3 aydır su altında bekleyen ve bölge halkı tarafından 'Tokat'ın titaniği' olarak nitelendirilen geminin gün yüzüne çıkartılarak yeniden turizme kazandırılması bekleniyor.
"Almus'un turizminin gelişmesi adına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz"
'Tokat'ın titaniği'nin yeniden turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen 25 yaşındaki Hami İşler, "2015 yılında Almus Kaymakamlığı tarafından ilçeye getirilen bu gemi yaklaşık 3 ay önce çıkan fırtına nedeniyle battı. Biz bu gemiyi 'Tokat'ın titaniği' olarak nitelendiriyoruz. Bunun bölgemiz adına yeniden turizme kazandırılmasını istiyoruz. Büyük sükse oluşturacağını düşünüyoruz. Almus'un turizminin gelişmesi adına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Arkamızda bulunan geniş ormanlar ve karlık arazileri de görüyorsunuz. Bu gemiyle daha güzel olacağını düşünüyoruz" dedi.
32 yaşındaki Mustafa Işık ise "2015 yılında Almus Kaymakamlığımız tarafından kazandırılan gemimiz 3 ay önce sert fırtınadan dolayı battı. Bu geminin eski günlerindeki gibi Tokat turizmine kazandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
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