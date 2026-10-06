Tokat Kaleardı'da apartman temel kazısı sırasında yol çöktü, iki katlı ev boşaltıldı

Tokat'ta alt tarafında inşaat kazısı yapılan yol çöktü.

Kaleardı Mahallesi'nde bir apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken üst taraftaki yolda çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yol trafiğe kapatılırken bölgede güvenlik önlemi alındı.

Çöken yolun bitişiğindeki iki katlı ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yolun bitişiğindeki diğer iki evin metruk olduğu belirtildi.