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Tokat, medya ve kültür sanat muhabirlerini ağırladı

Tokat'ta medya, kültür, sanat ve turizm buluşmaları yapıldı

TOKAT - Anadolu'nun önemli ticaret ve kültür merkezi olan Tokat'ta, kültür sanat muhabirleri iki gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek incelemelerde bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığını katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 5'si düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesi Kars ve Ardahan'dan sonra Tokat Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6 bin yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, 14 devleti ve birçok beyliği içerisinde barındıran önemli bir Anadolu şehri olan Tokat, kültür sanat muhabirlerini ağırladı. 2 gün boyunca Tokat'ın tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan dernek üyeleri kentteki bir tarihi restoranda bir araya geldi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir bu yıl 5'incisini düzenledikleri Medya, Kültür Sanat ve Turizm buluşmalarına Kars ve Ardahan ile başladıklarını belirterek Anadolu'nun en değerli ve her bir adımından tarih fışkıran Tokat'ı yerinde incelemenin ve bu tarihi değerleri kamuoyuna yansıtacaklarının heyecanını taşıdıklarını ifade etti.