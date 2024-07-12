Tokat, medya ve kültür sanat muhabirlerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat, medya ve kültür sanat muhabirlerini ağırladı

Tokat'ta, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' projesi kapsamında medya, kültür, sanat ve turizm muhabirleri, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek incelemelerde bulundu. Tokat, 6 bin yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir Anadolu şehri olarak ön plana çıkmaktadır.

12.07.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat, medya ve kültür sanat muhabirlerini ağırladı

Tokat'ta medya, kültür, sanat ve turizm buluşmaları yapıldı

TOKAT - Anadolu'nun önemli ticaret ve kültür merkezi olan Tokat'ta, kültür sanat muhabirleri iki gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek incelemelerde bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığını katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 5'si düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesi Kars ve Ardahan'dan sonra Tokat Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6 bin yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, 14 devleti ve birçok beyliği içerisinde barındıran önemli bir Anadolu şehri olan Tokat, kültür sanat muhabirlerini ağırladı. 2 gün boyunca Tokat'ın tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan dernek üyeleri kentteki bir tarihi restoranda bir araya geldi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir bu yıl 5'incisini düzenledikleri Medya, Kültür Sanat ve Turizm buluşmalarına Kars ve Ardahan ile başladıklarını belirterek Anadolu'nun en değerli ve her bir adımından tarih fışkıran Tokat'ı yerinde incelemenin ve bu tarihi değerleri kamuoyuna yansıtacaklarının heyecanını taşıdıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Tokat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat, medya ve kültür sanat muhabirlerini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat, medya ve kültür sanat muhabirlerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement