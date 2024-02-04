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Tokat Niksar'da Heyelan Sonucu Evler Boşaltıldı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da Heyelan Sonucu Evler Boşaltıldı

Tokat Niksar\'da Heyelan Sonucu Evler Boşaltıldı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Heyelanlar sonucunda 4 ev ile köy camisi yıkıldı. Oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle konutlara giriş yasaklandı. Yetkililer, AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

04.02.2024 16:29
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TOKAT'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde heyelanlar nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile cami, dün gece yıkıldı.

Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 gün arayla 2 heyelan oldu. İhbarla gelen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. 39 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile köyün camisi dün gece tamamen çöktü. Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu. Caminin bulunduğu bölgedeki 3 metrelik kayma dron ile görüntülendi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Tokat Milletvekili Yücel Bulut da köye gelip, incelemelerde bulundu.

'KONUTLARA GİRİŞİ YASAKLADIK'

Tokat Valisi Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmalarla başlatıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da Heyelan Sonucu Evler Boşaltıldı - Son Dakika
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