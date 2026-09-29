Tokat Pazar\'da heyelanla çöken Ocaklı köyü yolu trafiğe kapatıldı, çökme anı kamerada

TOKAT'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda çökme oldu. Çökme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Kent genelinde son günlerde etkisini artıran hava koşulları ve kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Pazar ilçesi Ocaklı köyü ulaşım yolunda toprak kayması yaşandı. Heyelanın etkisiyle yolun bir bölümü çöktü. Bu sırada bölgede bulunanlar, yolun çökme anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde, yolun bir bölümünün, altındaki toprağın kaymasıyla, gürültüyle çöküp sürüklendiği anlar yer aldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin meydana geldiği güzergahta olası kaza veya can kaybı yaşanmaması adına yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri aldı. Ocaklı köyüne ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışma başlatılırken, İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki yol onarım ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.