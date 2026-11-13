Tokat Reşadiye'de jandarma kaçak kazıya baskın yaptı, 4 şüpheli gözaltında

Tokat Reşadiye'de jandarma kaçak kazıya baskın yaptı, 4 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi; kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi kazı yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA
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