Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel Geçidi\'nde kar yağışı devam ediyor

Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor.
Kentte kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.
Çamlıbel Geçidi'nde ise trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.
Bu arada kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Altay'ı 4-0 mağlup etti. Altay'ın gol atamadığı maçta Gençlerbirliği'nin gollerini Melih Bostan, Ensar Kemaloğlu (penaltıdan) ve Rahman Buğra Çağıran (2 gol) kaydetti.
Eskişehir'de AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait panolara yapıştırılan pankartlarına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Bolu'da düzenlenen 4. Uluslararası Basketbol Turnuvası, Bolulu sporseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi. 9 kadın takımı ve 24 erkek takımın yer aldığı turnuvada, 500 sporcu mücadele etti. Şampiyon olan Kemer Master takımının kaptanı Ebru Zeynep Şaylan, tecrübe ve deneyimin önemini vurguladı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü. Eroğlu, bisiklet turu sonrası yaptığı açıklamada, 300 bisikletli vatandaşın katıldığı etkinlikte 10 vatandaşa bisiklet hediye ettiklerini belirtti.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, son maçında Merinos Voleybol'u 3-0 yenerek adını play-off finaline yazdırdı. Başkan Rıza Karakaya, takımın başarısından duygusal anlar yaşadığını belirterek Bodrum'a spor tesisleri yapılması gerektiğini vurguladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Tokyo Camii'nde kıldı. Tokyo Camii İmam Hatibi Adem Levent, Müslümanların Ramazan ayı boyunca camiye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Teravih namazlarına Türk cemaatin yanı sıra diğer Müslüman ülke vatandaşlarının da katıldığı ifade edildi. Tokyo Camii, Ramazan boyunca Filistin halkı için dua edeceklerini ve destek olacaklarını vurguladı.
Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programına yüzlerce çocuk katıldı. Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim ziyafeti, ilahiler ve kasideler dinledi, oyun parkında eğlendi ve akşam namazını büyükleriyle birlikte kıldı. İl Müftüsü Hasan Güneş, programın önemine vurgu yaparak çocukların hayatlarına dokunmanın ve onları geleceğe hazırlamanın görev olduğunu belirtti.
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