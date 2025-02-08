Tokat-Sivas Yolunda Kar Yağışı

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ile 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
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