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Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bakkal Muammer N., 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Muammer N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 15:57
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bakkal Muammer N. (63) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR DURUMU AİLELERİNE ANLATTI

Dün ilçeye bağlı Ballıbağ köyünde yaşanan olayda köyde bakkallık yapan Muammer N., iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu istismar etti. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu.

Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğuna istismar iddiasıyla bakkal tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muammer N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Tokat\'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı - Son Dakika
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