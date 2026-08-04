Tokat'ta 15 Bin Çocuğa Mahalle Şenlikleri - Son Dakika
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Tokat'ta 15 Bin Çocuğa Mahalle Şenlikleri

Tokat\'ta 15 Bin Çocuğa Mahalle Şenlikleri
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Tokat Belediyesi, 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri ile 15 bin çocuğa eğlenceli etkinlikler sundu.

Tokat Belediyesi 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri 15 bin çocuğa ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Mahalle Şenlikleri, 42 mahalleyi kapsayan program kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından tamamlandı. Yaz tatili boyunca 13 farklı lokasyonda düzenlenen şenliklerde yaklaşık 15 bin çocuk birbirinden renkli etkinliklerle buluşurken aileler de mahallelerinde sosyal ve kültürel etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında bubble show, çocuk tiyatrosu, okçuluk turnuvaları, Nasrettin Hoca gösterisi, illüzyon gösterileri, akıl ve zeka oyunları, yüz boyama, palyaço gösterileri, balon katlama etkinlikleri, masal anlatımları, çocuk şarkıları konseri, ödüllü yarışmalar ve çeşitli ikramlar çocuklarla buluştu.

Etkinlikler boyunca okul bahçeleri çocukların neşeli sesleriyle şenlenirken, aileler de etkinliklere yoğun katılım sağladı. Organizasyon, Tokat'ta yaz mevsimine renk katan en kapsamlı sosyal etkinliklerden biri oldu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 2. Geleneksel Mahalle Şenlikleri'nin başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük kazancımızdır. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Mahalle Şenliklerimizde yaklaşık 15 bin evladımıza ulaştık. Mahallelerimizde birlik, beraberlik ve komşuluk kültürünü güçlendiren organizasyonlarımızla çocuklarımız hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal ve kültürel projelerimizle de şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Şenliklerimize ilgi gösteren geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımıza, kıymetli hemşehrilerime, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve çocuklarımızın mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta 15 Bin Çocuğa Mahalle Şenlikleri - Son Dakika

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