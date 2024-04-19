Tokat'ta 191 konut zarar gördü: 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta 191 konut zarar gördü: 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok

Geniş Video İzle

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde, 3 ilçede toplamda 191 konutta hasar oluşurken 2 bin yıllık tarihi köprüde çatlak dahi oluşmadı. Sulusaray Köprüsü, depremde zarar görmedi ve köylere olan kara yolu ulaşımını güvence altına almaya devam ediyor.

19.04.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 191 konut zarar gördü: 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde, 3 ilçede toplamda 191 konutta hasar oluşurken 2 bin yıllık tarihi köprüde çatlak dahi oluşmadı.

Tokat, aynı gün içinde üst üste gelen depremlerle sarsıldı. Önceki gün gerçekleşen 4.7, 4.1 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde ve 30 köyde 191 konutta hasar tespit edildi. Deprem sonucunda ahır duvarları yıkıldı, cami minareleri hasar gördü ve birçok evde çatlaklar oluştu. Depremin etkileri, gün ağarırken dronlar tarafından havadan görüntülendi. Ancak, ilçe merkezinde bulunan ve halen çevre köylere ulaşımı sağlayan Roma döneminden kalma tarihi Sulusaray Köprüsü, depremde zarar görmedi. Bu 2 bin yıllık tarihi yapı, köylere olan kara yolu ulaşımını güvence altına almaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sulusaray, Deprem, Tokat, Roma, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 191 konut zarar gördü: 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:06 İşte yıl sonu görülecek dolar kuru Merkez Bankası açıkladı İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı
09:35 İran İsrail’e karşılık verecek mi Açıklama var İran İsrail'e karşılık verecek mi? Açıklama var
08:43 İsrail yalnızca İran’ı vurmamış Gece yarısı Irak ve Suriye’de de patlama sesleri duyuldu İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu
07:18 Tokat’ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
07:14 İsrail’den İran’a misilleme saldırısı İsfahan’ı hedef alan 3 drone imha edildi İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi
10:37 Arada uçurum var Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu Arada uçurum var! Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu
10:10 Şahan Gökbakar’dan Yılmaz Morgül taklidi Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Morgül taklidi
10:05 Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim
09:57 Serhat Akın’dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal’ı öv demesinler Serhat Akın'dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal'ı öv demesinler
09:40 Sultanbeyli’de feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Sultanbeyli'de feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
09:30 AK Parti Grup Başkanvekili’nin lüks saatiyle paylaşımı tepki çekti AK Parti Grup Başkanvekili'nin lüks saatiyle paylaşımı tepki çekti
09:29 Herkes bu kareyi konuşuyor Oyundan alınan Fred’in İsmail Kartal’a verdiği tepkiye bakın Herkes bu kareyi konuşuyor! Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a verdiği tepkiye bakın
09:15 TikTok’ta rezillikler bitmiyor 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti TikTok'ta rezillikler bitmiyor! 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti
09:13 Ne diyeceği merak konusuydu İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 10:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta 191 konut zarar gördü: 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement