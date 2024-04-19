Tokat'ta 191 konut zarar gördü: 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok
TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde, 3 ilçede toplamda 191 konutta hasar oluşurken 2 bin yıllık tarihi köprüde çatlak dahi oluşmadı.
Tokat, aynı gün içinde üst üste gelen depremlerle sarsıldı. Önceki gün gerçekleşen 4.7, 4.1 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde ve 30 köyde 191 konutta hasar tespit edildi. Deprem sonucunda ahır duvarları yıkıldı, cami minareleri hasar gördü ve birçok evde çatlaklar oluştu. Depremin etkileri, gün ağarırken dronlar tarafından havadan görüntülendi. Ancak, ilçe merkezinde bulunan ve halen çevre köylere ulaşımı sağlayan Roma döneminden kalma tarihi Sulusaray Köprüsü, depremde zarar görmedi. Bu 2 bin yıllık tarihi yapı, köylere olan kara yolu ulaşımını güvence altına almaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta 191 konut zarar gördü: 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok - Son Dakika
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Mudanya istikametinde gerçekleştirdikleri denetimlerde aşırı hız yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Halkın güvenliği açısından önemli olan bu denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sandalye fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çalışanların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.
Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, israf kültürünü ortadan kaldırmak için makam araçlarını havuza aldıklarını ve bütün ihaleleri durdurduklarını açıkladı. Başkan Kahveci, usulsüzlük ve yolsuzluklara bulaşanların hesap vereceğini belirtti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye dış birimlerini ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdi ve gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Karadeniz Bölgesi'ndeki en uzun mesafeli teleferik tesisinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta arıza durumunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması senaryosu uygulandı. İstasyon görevlisi, teleferik sistemlerinin güvenli olduğunu ve kurtarma işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiğini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek KAYMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. İlçe esnafları ile de buluşan Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da çalışmaları süren park bahçe düzenlemelerini de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?