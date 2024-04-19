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Tokat'ta 191 konut zarar gördü: 2 bin yıllık köprüde çatlak bile yok

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde, 3 ilçede toplamda 191 konutta hasar oluşurken 2 bin yıllık tarihi köprüde çatlak dahi oluşmadı.

Tokat, aynı gün içinde üst üste gelen depremlerle sarsıldı. Önceki gün gerçekleşen 4.7, 4.1 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde ve 30 köyde 191 konutta hasar tespit edildi. Deprem sonucunda ahır duvarları yıkıldı, cami minareleri hasar gördü ve birçok evde çatlaklar oluştu. Depremin etkileri, gün ağarırken dronlar tarafından havadan görüntülendi. Ancak, ilçe merkezinde bulunan ve halen çevre köylere ulaşımı sağlayan Roma döneminden kalma tarihi Sulusaray Köprüsü, depremde zarar görmedi. Bu 2 bin yıllık tarihi yapı, köylere olan kara yolu ulaşımını güvence altına almaya devam ediyor.