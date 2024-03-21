Tokat'ta 2 Sivaslı polis memuru 1 yıl arayla aynı günde kalbine yenik düştü
TOKAT - Tokat'ta bir yıl arayla aynı üzücü olay yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Servet Yalçındağ 2023 yılında ve Harun Arslanbüken ise 2024 yılının aynı günü olan 21 Mart'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
21 Mart 2023 tarihinde, 48 yaşındaki 4 çocuk babası polis memuru Servet Yalçındağ, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilmişti. Tam bir yıl sonra, 21 Mart 2024'te Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli 53 yaşındaki Harun Arslanbüken de aynı yazgıyı paylaştı. Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Arslanbüken, Tokat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Arslanbüken'in naaşı da meslektaşı Yalçındağ gibi memleketi Sivas'a uğurlandı. Bu üzücü olaylar, Tokat'ta derin bir üzüntü ve hüzün oluşturdu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıktan sonra yurda dönmek üzere Belçika'dan ayrıldı. Bakan Fidan, zirve toplantısı sırasında uluslararası temaslarda bulundu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel Temsilciliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile de görüşerek yarın İstanbul'a döneceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi. Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi için geldiği Belçika'da temaslarına devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu bireyleri Kışla Parkı'nda ağırladı. Ekipler, bireylere trafik şapkası, düdük, oyuncak polis arabası, bebek ve trafik dedektif kartı dağıttı. Temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra müzik eşliğinde eğlenceye devam edildi.
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Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Büyükeceli Mahallesi'nde bir araçta bulunan kişinin boğazının kesilmiş olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek kişinin M.S. olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
vivo, uygun fiyatlı Android kataloğunu genişletiyor. vivo T3 modeli, 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, üçlü kamera kurulumu, 5,000 mAh batarya ve 5G desteği gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 240-265 dolar arasında değişiyor.
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