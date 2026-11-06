Tokat\'ta 21 kurumun katıldığı tatbikatta heyelan senaryosu gereği tahliye yapıldı

Tokat'ta 21 kurumun katıldığı tatbikatta heyelan senaryosu gereği tahliye yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta 21 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen heyelan ve tahliye tatbikatında, kentte heyelan oluştuğu ihbarı üzerine AFAD İl Müdürlüğünde toplantı yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bölgede mahsur kalanlar tahliye edildi ve yola düşen kaya kaldırıldı.
Tokat'ta 21 kurumun katılımıyla heyelan ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği kentin bir bölgesinde heyelan oluştuğu ihbarı üzerine AFAD İl Müdürlüğünde toplantı yapılmasının ardından olay yerine hareket edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda bölgede mahsur kalanlar tahliye edildi.
Tatbikatta yola düşen kaya da bölgeden kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?