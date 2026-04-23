Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

23.04.2026 14:08
Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından çelenk sunumu yapıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

İlçe Spor Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından yapıldı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Turhal

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Eyimaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kutlamalar Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda devam etti.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Eyimaya yaptı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans gösterileri sunuldu.

İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolgahan Solak, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Başçiftlik

Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından bayram kutlama programı Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Günün anlam öneminin okunması, öğrencilerin şiir ve gösterilerinin ardından, ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri gerçekleştirildi. İlçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereye giren öğrencilere de hediyeler verildi.

Programa Kaymakam Murat Görmüş, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Ertürkler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Artova

Artova'da Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Spor Salonunda devam eden programda öğrenciler gösteriler sergiledi ve şiirler okudu.

Programa Kaymakam Ömer Karadağ, Belediye Başkanı Ali Güner, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Karatepe, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:51:57.
