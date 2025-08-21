Tokat'ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Tokat'ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem

21.08.2025 07:59
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuz bir durum gözlemlenmedi.

1) TOKAT'TA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

TOKAT'ta, merkez üssü Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sokakları çıkarken, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.24'te merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.02 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte bazı bölgeler vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerde beklerken ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremden sonra Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sulusaray merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 4.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun.ö İfadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

07:52
07:30
