Tokat'ta 5 Bin Kişiye İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta 5 Bin Kişiye İftar

Tokat\'ta 5 Bin Kişiye İftar
19.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi, ramazan boyunca her gün 5 bin kişiye iftar verecek, etkinlikler düzenleyecek.

Tokat Belediyesi iftar çadırlarında her gün 5 bin kişi ağırlanacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye aşevini ziyaret ederek, yapılan iftar hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Yazıcıoğlu, kentte üç lokasyonda iftar çadırı kurduklarını belirtti.

Yazıcıoğlu, "Eski Kız Meslek Lisesi'nin orada kurduğumuz çadır var. Biri Hıdırlık'ta her zaman kurduğumuz çadır. Diğeri de belediyemizin düğün salonunda. Üç farklı lokasyonda organizasyon yapıyoruz. Toplamda 5 bin ama hedefimiz 6 bin kişinin günlük ramazan çadırlarından faydalanması." dedi.

Gerekmesi halinde sayıyı artırabileceklerini vurgulayan Yazıcıoğlu, "Her türlü yeterliliğimiz, ekipmanımız ve donanımımız var. Birinci sınıf yemek ortaya koyacağız. Tokatlı hemşehrilerimize ramazan ayının bereketini, sanki evlerindeymiş gibi bir rahatlıkla sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu yıl ramazanda bir farklılık yapacaklarını anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece ramazan çadırlarımız yok, bir de ramazan etkinlik alanımız var. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ramazan ayı içerisinde her gün farklı bir aktivite, sosyal etkinlik olacak. Farklı sanatçılar gelecek, Kur'an tilavetleri olacak, ilahiler dinlenecek, söyleşiler yapılacak. Ramazan etkinlik çadırımızın yanına butik ve güzel bir lunapark kuruyoruz. Orada 30 butik dükkan da oluşturduk. Oradaki esnafımızdan alışveriş yaparken, organizasyonları izlerken, küçük, genç kardeşlerimiz de sosyal anlamda aktivitelerden faydalanacaklar."

Kaynak: AA

Tokat Belediyesi, Güncel, Tokat, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 5 Bin Kişiye İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:04:52. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta 5 Bin Kişiye İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.