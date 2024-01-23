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Tokat'ta aç kalan domuz sürüsü Zile ilçesine indi - Son Dakika
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Tokat'ta aç kalan domuz sürüsü Zile ilçesine indi

Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında aç kalan domuz sürüsü Evrenköy Köyü'nde yola indi. Sürü, köy sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

23.01.2024 - 15:58,
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TOKAT'ta aç kalan domuz sürüsü, Zile ilçesine bağlı Evrenköy Köyü kırsalında yola indi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yüksek rakımlı yerlerde etkili olan kar yağışı sonrasında aç kalan domuz sürüsü bölgedeki orman köylerinden birisi olan Evrenköy'de görüntülendi. 18 domuzdan oluşan ve koşuşturan sürüyü, yolda seyreden köy sakini Nurettin Kaya cep telefonu ile görüntüledi. (DHA)

Tokat\'ta aç kalan domuz sürüsü Zile ilçesine indi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta aç kalan domuz sürüsü Zile ilçesine indi - Son Dakika
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