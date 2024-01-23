Tokat\'ta aç kalan domuz sürüsü Zile ilçesine indi

TOKAT'ta aç kalan domuz sürüsü, Zile ilçesine bağlı Evrenköy Köyü kırsalında yola indi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yüksek rakımlı yerlerde etkili olan kar yağışı sonrasında aç kalan domuz sürüsü bölgedeki orman köylerinden birisi olan Evrenköy'de görüntülendi. 18 domuzdan oluşan ve koşuşturan sürüyü, yolda seyreden köy sakini Nurettin Kaya cep telefonu ile görüntüledi. (DHA)