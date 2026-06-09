Tokat'ta Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat\'ta Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
09.06.2026 20:34
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Tokat'ın Pazar ilçesinde alacak verecek kavgasında 76 yaşındaki Mehmet Çokyaman silahla vuruldu.

TOKAT'ın Pazar ilçesinde silah ve bıçaklı alacak verecek kavgasında Mehmet Çokyaman (76), tabancayla vurularak öldürülürken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Pazar ilçesi Ocaklı Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Çokyaman (76) ve oğlu L.Ç. (50), bölgede bulundukları sırada alacak verecek meselesinden husumetli oldukları öne sürülen akrabası Y.Ç. (49) ve yanındaki arkadaşı M.A.Ş. (31) ile karşılaştı. Taraflar arasında iddiaya göre husumetli oldukları konuyla alakalı tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada Mehmet Çokyaman, L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulduğu saptanan Mehmet Çokyaman'ın öldüğü belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Y.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Tokat, Suç, Son Dakika

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