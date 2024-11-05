Tokat'ta Alkollü Sürücüye 4 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
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Tokat'ta Alkollü Sürücüye 4 Yıl 4 Ay Hapis

Tokat\'ta Alkollü Sürücüye 4 Yıl 4 Ay Hapis

Tokat'ta, alkollü haldeki sürücü Ömer Faruk Çetin'in motosiklete çarpması sonucu 15 yaşındaki Efehan Kılıç'ın ölümüne neden olmasıyla ilgili davada, Çetin'e 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ömer Faruk Çetin, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Kılıç'ın babası, verilen cezanın vicdanlarını rahatlatmadığını ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

05.11.2024 16:19
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TOKAT'ta refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin çarptığı Efehan Kılıç'ın (15) ölümüne ilişkin davada 2,77 promil alkollü olduğu belirtilen sürücü Ömer Faruk Çetin'e (23), 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sürücü tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliye edildi.

Olay, 23 Temmuz'da, Erbaa ilçesi Erek Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne giden Ömer Faruk Çetin yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritte ilerleyen 60 AEJ 302 plakalı Efehan Kılıç yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü ise yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı otomobil sürücüsü Ömer Faruk Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından 13 Ağustos'ta tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ömer Faruk Çelik hakkında 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çetin, savunmasında, "Çok pişmanım, çok üzgünüm, takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme, Ömer Faruk Çetin'in 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini, alkollü araç sürmesi, sanıktan tespit edilen promil miktarı ve olayın oluş şekli göz önüne alındığında sanığın bilinçli taksirle hareket ettiğini belirterek 4 yıl 4 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Ömer Faruk Çetin yaklaşık 79 gün cezaevinde kaldıktan sonra, bu süre göz önüne alınıp tahliye edildi.

'VİCDAN KABUL ETMİYOR'

Mahkeme kararına itiraz edeceklerini ifade eden Efehan Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç (49), "15 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle ilgili her türlü suçlu olduğu halde 4 yıl ceza alması, hiçbir şekilde bunu vicdan kabul etmiyor. Bunu biz kabul etmiyoruz. Bununla ilgili de itiraz dilekçemizi avukatımız verdi. Bu kimsenin vicdanını rahatlatmadı maalesef" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Alkollü Sürücüye 4 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika

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