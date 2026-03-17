Tokat'ta Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

17.03.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi, üç mahallede altyapı ve üstyapı düzenlemeleri ile yaşam kalitesini artırıyor.

Tokat Belediyesi, şehir genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üç farklı mahallede altyapı ve üstyapı düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Devran Sokak'ta kaldırım beton yapım çalışmaları sürdürülürken, Hocaahmet Mahallesi Boyunbaba Sokak'ta yeni yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağı genişletiliyor. Güneşli Mahallesi'nde ise parke yol yapımı öncesinde zemin düzenleme ve hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor. Şehrin dört bir yanında sürdürülen hizmetlerle hem ulaşım konforu artırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Tokat'ın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini anlatarak, "Üretken belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda ekiplerimiz sahada aktif şekilde çalışıyor. Planlanan program çerçevesinde kent genelindeki yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza canla başla devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak, şehir estetiğini güçlendirecek projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Ulaşım, Tokat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:36
15:23
14:42
14:35
14:19
13:29
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:44:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.