Tokat'ta Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi

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Tokat'ta Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şehir içi ve şehirler arası yollarda geçiş önceliği olan ambulanslara, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından geçiş önceliğine öncelik göstermeleri ve fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Fermuar sistemi" ile ambulansların hedefine hızlı ve güvenli şekilde ulaşacağını belirten yetkililer, bu sayede yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 artacağına dikkati çekti.

Yetkililer, ayrıca Tokat genelinde bu uygulamanın yaygınlaşması ve sürücüler tarafından benimsenmesi için çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleneceğini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, ambulansa yol vermeyen sürücüler ile fermuar sistemiyle yol verme anları yer aldı.