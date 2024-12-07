Tokat'ta Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi

Tokat'ta ambulansların hızlı geçişini sağlamak için 'Fermuar sistemi' tanıtıldı. Farkındalık çalışmaları yapılacak.

07.12.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şehir içi ve şehirler arası yollarda geçiş önceliği olan ambulanslara, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından geçiş önceliğine öncelik göstermeleri ve fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Fermuar sistemi" ile ambulansların hedefine hızlı ve güvenli şekilde ulaşacağını belirten yetkililer, bu sayede yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 artacağına dikkati çekti.

Yetkililer, ayrıca Tokat genelinde bu uygulamanın yaygınlaşması ve sürücüler tarafından benimsenmesi için çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleneceğini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, ambulansa yol vermeyen sürücüler ile fermuar sistemiyle yol verme anları yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 23:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.