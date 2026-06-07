Tokat\'ta Ara Seçim Gerçekleşti

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimde oy kullandı.

Kuşçu İlkokulu'nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından 2 sandıkta kullanılan oyların sayımına başlandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldelerinde de oy sayımına başlandı.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Tokat'ta belde statüsü kazanan 4 beldede 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.