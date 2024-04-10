Tokat\'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Tokat'ta, Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzelendi.
Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı.
Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bayramlaşma programına AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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