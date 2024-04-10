Tokat\'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Ödemiş'te Motosiklet Saldırısı Sonucu Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evine giderken motosikletten açılan yaylım ateşi sonucu bacaklarına 6 kurşun isabet eden 45 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, kısa süre önce cezaevinde olduğu ve karısını emanet ettiği arkadaşı ile eşinin ilişkisi olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi. Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.Ç. ile, zanlıya yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.