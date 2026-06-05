Tokat'ta BELMEK Sergisi Açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) kapsamında Tokat'ın kültürel değerlerini yansıtan çalışmaların yer aldığı sergi düzenlendi.

BELMEK'lerde yıl boyunca açılan 20 kursta 1500 kursiyerin yaptıkları el işi ürünlerin bulunduğu sergi, Hıdırlık Meydan'ında açıldı.

Gülbaharhatun BELMEK sorumlusu Lütfiye Temam, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, seçilen temanın Tokat'ın kültürel kimliğini ve üretim geleneğini yansıttığını söyledi.

Bu yıl Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırlanan sergide ana tema olarak Tokat'ın üzüm bağlarını ve asma yaprağını seçtiklerini anlatan Temam, "Üzüm salkımları bereketi, asma yaprakları ise birlik, dayanışma ve köklü geçmişimizi temsil ediyor. Sergimizde yer alan çalışmalar, kursiyerlerimizin ve usta öğreticilerimizin büyük emek, sabır ve özveriyle hazırladığı ürünlerden oluşuyor. Geleneksel motifleri modern dokunuşlarla harmanlayarak hem kültürel mirasımızı yaşatmayı hem de gelecek nesillere aktarmayı amaçladık. Amacımız yalnızca ürün sergilemek değil, kadın emeğini görünür kılmak, üretimin değerini anlatmak ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

BELMEK bünyesinde yürütülen çalışmaların kadınların üretime katılımını desteklediğini ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu vurgulayan Temam, "Bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na, kadın emeğine verdiği değer, üretimi ve öğrenmeyi destekleyen vizyonu ile bizlere sunduğu imkanlar için tüm kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.