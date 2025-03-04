Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde B.M. (17) ve A.M.Ö. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M.Ö, B.M'yi bıçakla yaraladı.
Ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
B.M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, A.M.Ö'yü gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?