Tokat'ta bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı

Tokat\'ta bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Uğur Çabuş'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Çabuş ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi.

09.03.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçede Uğur Çabuş'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.K. (27) ve Ö.B'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte dün, Uğur Çabuş ile E.K. ve Ö.B. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Çabuş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Lüleburgaz'da çamaşır kurutma makinesi yangına sebep oldu
    14:26 Lüleburgaz'da çamaşır kurutma makinesi yangına sebep oldu

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çamaşır kurutma makinesindeki arıza sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı
    14:25 EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Manaj'ın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı. Uğur Çiftçi'nin şutu ise az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

  • Sakarya'da Ahşap Ev Alev Alev Yanarak Küle Döndü
    14:25 Sakarya'da Ahşap Ev Alev Alev Yanarak Küle Döndü

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü. Evde kimsenin olmaması ve ev sahibinin yurt dışında olması sebebiyle can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

  • Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Yaralılar Var
    14:23 Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Yaralılar Var

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 2 motosikletin, park halindeki otomobil ve park etmek için hazırlık yapan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

  • vivo Y18e: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi
    14:22 vivo Y18e: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

    vivo'nun en yeni bütçe dostu modeli Y18e, Hindistan'da resmi olarak onaylandı. Yüksek kamera ve batarya özellikleriyle dikkat çeken cihaz, Bluetooth 5.0 desteğiyle de öne çıkıyor. MediaTek Helio G85 işlemci, 4GB veya 6GB RAM ve 128GB depolama ile güçlendirilen Y18e, 5.000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön panelinde 6.56 inç IPS LCD ekran bulunan telefonun arka tarafında ise 50MP ana kamera ve 2MP bokeh lens bulunuyor. Y17s'nin 4GB versiyonunun 7.999 TL olduğu göz önüne alındığında, Y18e'nin 10.000 TL'nin altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Yeni modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

  • Watch Dogs Filmi İçin İlk Bilgiler Paylaşıldı
    14:22 Watch Dogs Filmi İçin İlk Bilgiler Paylaşıldı

    Ubisoft'un tartışmalı oyun serisi Watch Dogs, beyaz perdeye uyarlanacak. Filmde başrolü Sophie Wilde üstlenecek. Filmin yönetmeni Mathieu Turi olacak ve senaryo Christie LeBlanc'a ait olacak. Çekimlerin bu yıl başlaması bekleniyor.


13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
11:52 Van’da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu Van'da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 14:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement